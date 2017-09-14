Бенедито: вотум недоверия руководству «Барселоны» соберёт 18-19 тыс. подписей

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству сине-гранатовых во главе с Хосепом Марией Бартомеу, провёл пресс-конференцию, на которой сообщил, что на данный момент ему удалось собрать 7 278 подписей членов каталонского клуба из 16 570 необходимых для запуска процесса отстранения руководства «Барселоны».
По словам Бенедито, в ближайшие дни в Каталонии будет открыто несколько десятков новых точек для сбора подписей. На данный момент работает 16 точек, их число планируется увеличить до 50.
«Мы выполнили план на 40%. Когда всё заработает в нужном темпе, то мы будем собирать по 400 подписей в день. Не сомневаюсь, что ко 2 октября мы соберём 18-19 тыс. подписей», — цитирует Бенедито Marca.
Стоит отметить, что руководство «Барселоны» дало Бенедито время до 28 сентября для сбора подписей, но бывший кандидат в президенты клуба считает, что имеет право собирать подписи до 2 октября.