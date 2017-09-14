ЦСКА: Газзаев остался в восторге от граффити с ним на стадионе «ВЭБ Арена»

Сегодня, 14 сентября, домашний стадион ЦСКА посетил бывший главный тренер «армейцев» Валерий Газзаев.
«Сегодня на „ВЭБ Арену“ заезжал очень ценный для нас человек. Валерий Георгиевич остался в восторге от граффити с ним!», — говорится в сообщении официального «Твиттера» ЦСКА.
Газзаев тренировал ЦСКА в 2001—2003 и 2004—2008 годах. Под его руководством красно-синие выиграли 10 трофеев, в том числе три титула чемпионов России и Кубок УЕФА.
На одном из граффити Газзаев изображён вместе с президентом ЦСКА Евгением Гинером, а на другом — поднимает Кубок УЕФА.
Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».
На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева