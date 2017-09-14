175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ЦСКА: Газзаев остался в восторге от граффити с ним на стадионе «ВЭБ Арена»

14 сентября 2017, четверг. 17:41 Футбол

Сегодня, 14 сентября, домашний стадион ЦСКА посетил бывший главный тренер «армейцев» Валерий Газзаев.

«Сегодня на „ВЭБ Арену“ заезжал очень ценный для нас человек. Валерий Георгиевич остался в восторге от граффити с ним!», — говорится в сообщении официального «Твиттера» ЦСКА.

Газзаев тренировал ЦСКА в 2001—2003 и 2004—2008 годах. Под его руководством красно-синие выиграли 10 трофеев, в том числе три титула чемпионов России и Кубок УЕФА.

На одном из граффити Газзаев изображён вместе с президентом ЦСКА Евгением Гинером, а на другом — поднимает Кубок УЕФА.

Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».

На стадионе ЦСКА появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева
Источник: Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере" Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Валерий Газзаев Фото
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
17:53 Лебедев: «Копенгаген» — единственный более-менее серьёзный соперник «Локо» в ЛЕ
17:51 Кудряшов: Сесар Навас похож на Бердыева, это лучший защитник в России
17:41 ЦСКА: Газзаев остался в восторге от граффити с ним на стадионе «ВЭБ Арена»
17:40 Кудряшов: сейчас не только в футболе, а по всей стране кризис и всем тяжело
17:35 Защитник «Вардара» Новак: когда-то мог оказаться в «Зените»
17:30 Бердыев: Азмун пока не тренируется, но завтра вернётся к занятиям
17:28 Бенедито: вотум недоверия руководству «Барселоны» соберёт 18-19 тыс. подписей
17:19 Защитник «Вардара» Новак: в футбол играют не имена и деньги
17:13 Лебедев: не могу подобрать цензурных слов для болельщиков «Спартака» в Мариборе
17:03 УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» после матча с «Марибором»
17:00 Более 3000 болельщиков «Спартака» посетят матч 10-го тура РФПЛ с «Тосно»
16:53 «Тамбов» заявил на матчи ФНЛ бывшего хавбека «Мордовии» Игнатовича
16:45 Владелец «Вардара»: в матче с «Зенитом» будем стараться победить
16:42 «Реал» достиг договорённости с Иско о продлении контракта
16:34 Гросицки: трудное время для «Халл Сити», но я обещаю, настанут лучшие дни
16:26 На стадионе «Волгоград Арена» засеяли газон
16:07 Симонян: руководству «Спартака» нужно задуматься о перспективах команды в ЛЧ
15:47 В России пройдёт неофициальный чемпионат мира среди посольств
15:46 Симонян: безусловно, чемпионат мира Россия проведёт на высшем уровне
15:39 «Реал» объявил о продлении контракта с Марсело
15:37 9 октября арбитражный суд Москвы рассмотрит дело хавбека «Рубина» М’Вила
15:31 На матче 10-го тура «Тосно» — «Спартак» будут повышенные меры безопасности
15:25 FA хочет доказать, что Алли показал оскорбительный жест Уолкеру, а не судье
15:10 «Динамо» обыграло «Арсенал» и вышло в лидеры молодёжного первенства
15:06 Эштреков: жду, что братья Миранчуки проявят себя в Лиге Европы
14:55 Самый дешёвый билет на матч Россия – Южная Корея стоит 300 рублей
14:46 Игрок «Хетафе» Файр: хотел бы посмотреть, чего добилась бы «Барселона» без Месси
14:38 Капитан «Спартака» Глушаков выбыл из строя на две недели
14:34 BWIN подарит клиентам до 100 млн рублей бонусами на первый депозит
14:19 У Гётце после столкновения с Вертонгеном возникли проблемы с зубами
14:15 Венгер опроверг факт прекращения переговоров с Озилом по новому контракту
14:11 На матче «Арсенал» — «Динамо» ожидается более 10 тыс. болельщиков
14:06 Мората рассказал, чем футбол в Англии отличается от Испании и Италии
13:45 Старший тренер «Краснодара»: «Анжи» на своём поле всегда действует агрессивно
13:42 Стало известно время начала игр сборной России с командами Ирана и Южной Кореи
13:36 Гол Ярмоленко в ворота «Тоттенхэма» может быть признан лучшим голом недели в ЛЧ
13:24 Витиньо: ощущение игры в Лиге чемпионов не поддаётся описанию!
13:04 «Копенгаген» перед матчем с «Локо» вспомнил о победе над «Рубином» 7 лет назад
13:02 Бензема: «Реал» переживает один из лучших периодов в истории
12:59 Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка России
12:34 Х. Навас: ничья в матче с «Ливерпулем», вероятно, справедливый результат
12:32 Юран: в матче с «Марибором» игрокам «Спартака» к ногам привязали гири
12:13 «Зенит»: впервые сыграем на стадионе, где установлена система определения гола
12:11 Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018
12:01 Месси, Роналду и Неймар – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Все новости RSS
Партнерский контент