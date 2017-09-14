Полузащитник «Реала» Ковачич из-за травмы пропустит два месяца

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич получил достаточную серьёзную травму в ходе матча с АПОЭЛ (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Хорвату в середине первого тайма встречи пришлось уступить место на поле немцу Тони Кроосу.
По данным Marca, Ковачич повредил сухожилие правой ноги и пропустит около двух месяцев. 23-летний футболист избежал разрыва сухожилия, поэтому ему не будут делать операцию.
В текущем сезоне Ковачич провёл пять матчей за «Реал» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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