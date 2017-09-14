Лепёхин: «Зенит» победит 2:0, а Кокорин обязан огорчить «Вардар»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда сегодня сыграет в Македонии с местным «Вардаром».
«Уверен, что «Зенит» достойно настроен на «Вардар». Македонские футболисты выбили турецкий «Фенербахче» из квалификации Лиги Европы, поэтому команда способна преподнести сюрприз. В целом, все соперники у подопечных Роберто Манчини не простые. Слабых клубов в еврокубках просто не бывает, поэтому уровень всех команд достаточно высок.
Но не стоит забывать, что «Зенит» — фаворит не только своей группы, но и Лиги Европы. Питерцы готовы побороться за трофей. Они знают, что такое побеждать в Европе. Команда обладает и приличным составом, и сильным тренером. К сожалению, не всё всегда решают футболисты на поле, поэтому фавориты часто не добиваются успеха.
Мой прогноз: победа «Зенита» 2:0. Кокорин набрал хорошую форму по ходу этого сезона, поэтому обязан огорчить команду из Македонии», — сказал Лепёхин.
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