«Вардар» — о матче с «Зенитом»: настал величайший день в истории клуба

«Вардар» на своём официальном сайте опубликовал заявление в преддверии матча с «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Игра пройдёт в Скопье сегодня, 14 сентября, начало — в 22:05 мск.
«Настал величайший день в истории „Вардара“ — день, когда лучший македонский клуб будет играть в групповом этапе европейского турнира. Этот вечер станет праздником футбола в стране. Мы все с нетерпением ждём начала матча с „Зенитом“. Мы ждали этого момента годами и реализовали мечту многих поколений, которые хотели увидеть „Вардар“ в европейском турнире.
Давайте все вместе придём на стадион и поддержим наших ребят, которые сделают всё возможное, чтобы прославить клуб в Европе. Давайте поддерживать команду правильно. Мы будем болеть за «Вардар», а не выкрикивать расистские и националистические лозунги. На стадион нужно прийти пораньше, соблюдать все правила поведения. Давайте покажем Европе, что мы зрелая страна и что мы знаем, как играть в профессиональный футбол", — сообщается на сайте «Вардара».