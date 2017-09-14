ФИФА утвердила процедуру жеребьёвки финальной части ЧМ-2018

14 сентября состоялось заседание Организационного комитета по проведению турниров ФИФА под председательством главы УЕФА Александера Чеферина. В ходе заседания члены комитета обсудили опыт, полученный в результате проведения Кубка конфедераций — 2017, а также информацию о ходе подготовки чемпионата мира — 2018 в России.
Комитет одобрил процедуру жеребьёвки финальной части ЧМ-2018. Жеребьевка пройдет в Москве 1 декабря 2017 года по следующим правилам:
— все команды попадут в корзины с 1-й по 4-ю в соответствии со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных. Таким образом, команды будут распределены по корзинам на основании рейтинга ФИФА, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попадут в корзину 1. Принципы жеребьёвки по группам остаются прежними, поэтому в одну группу не может попасть более одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе.
— восемь групп по четыре команды получат обозначения от A до H; восемь команд из каждой корзины будут распределены по восьми разным группам, так что в каждой группе будет по одной команде из каждой корзины.