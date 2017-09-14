Орлов: «Вардар» для «Зенита» очень серьёзный соперник

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы между «Вардаром» и «Зенитом».
«Вардар» сегодня для «Зенита» очень серьёзный соперник. Я каждый день читаю прогнозы, и всё прогнозисты отдают предпочтение «Зениту». Не могу этого понять. «Вардар» начал играть в отборочных играх Лиги чемпионов и прошёл чемпиона Швеции «Мальмё», а затем проиграл другой известной команде — «Копенгагену». Дальше македонцы играли с одной из лучших команд Турции «Фенербахче» и прошли стамбульцев с общим счётом 4:1. Дома «Вардар» никому не проиграл.
У «Зенита» не поехали Паредес, Шатов, и у команды проблемы с игрой, с атакой. С «Ростовом» было ноль ударов по воротам, с «Динамо» — два. У команды пока нет броуновского движения, быстрого перехода от обороны в атаку и взаимозаменяемости игроков. А какой брак технический? У Ерохина, Дриусси. Аргентинец был почти не виден после возвращения из Южной Америки.
Возможна ли победа? Ну, надо играть. У «Зенита» один Кокорин чего стоит! К этому матчу просто не надо относиться как к лёгкой прогулке. Спаллетти — выдающийся тренер, но мы помним АПОЭЛ. Кто знает, как покажет себя «Вардар». У них есть кому играть, кому забивать. Шансы — 50 на 50. Пожелаем успеха «Зениту». И у «Локомотива» с «Копенгагеном» тоже равные шансы", — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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