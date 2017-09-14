Тарханов: Григорьев действительно покинул «Урал», это было моё решение

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил информацию о том, что полузащитник Максим Григорьев покидает клуб.
«Григорьев действительно покинул клуб. Так получилось. Это было моё решение, не хочу об этом говорить», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
По информации «Чемпионата», контракт Григорьева с «Уралом» будет расторгнут по обоюдному согласию сторон. Футболист может продолжить карьеру в Чехии.
В нынешнем сезоне Григорьев принял участие в 7 матчах за «Урал» в РФПЛ. 27-летний хавбек является воспитанником «Спартака». На протяжении карьеры он выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Оренбург», откуда в 2017 году перешёл в «Урал».