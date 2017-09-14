Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от посещения командой «Президентского центра Б. Н. Ельцина» в Екатеринбурге.
«Очень хорошие впечатления остались от экскурсии по „Ельцин Центру“. Прямо вся жизнь Бориса Николаевича перед нашими глазами, что он делал, как боролся за демократию.
Игроки заинтересовались автомобилем, а мне запомнилось всё. Я же всё-таки участвовал в выборах президентах, знаю всё. Знаю, что есть футболист Ельцин в Швейцарии. Надо его посмотреть, а то я не видел, как он выступает", — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Тарханов: в «Ельцин Центре» мне запомнилось всё, я же участвовал в выборах
Фото: сайт «Урала»
Футболисты «Урала» побывали на экскурсии в «Ельцин Центре»