Утверждено распределение квот конфедераций на участие в ОИ-2020 в Токио

Сегодня, 14 сентября, в штаб квартире Международной федерации футбола в Цюрихе состоялось заседание организационного комитета по проведению турниров ФИФА, на котором было было утверждено распределение квот конфедераций на участие в футбольных турнирах Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Из 16 команд на мужском турнире по четыре будут представлены АФК (Азия, включая хозяев) и УЕФА (Европа), три — КАФ (Африка), по две от КОНКАКАФ ((Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), а ещё одна от ОФК (Океания).
В женском турнире (12 команд) квоты будут распределены следующим образом: АФК (включая хозяев) — 3, УЕФА — 3, КОНКАКАФ — 2, КОНМЕБОЛ — 1,5 (будут проводиться стыковые матчи), КАФ — 1,5 (будут проводиться стыковые матчи), ОФК — 1. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.