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Новак: мягким Кононова назвать нельзя, а у Калитвинцева нестандартные методы

14 сентября 2017, четверг. 19:25 Футбол

Украинский защитник македонского «Вардара» Евгений Новак в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову заявил, что не считает Олега Кононова мягким тренером, а также поделился мнением о работе под руководством Юрия Калитвинцева. Напомним, что Кононов сейчас тренирует «Ахмат», а Калитвинцев — московское «Динамо».

«Это вы журналисты видите, как он даёт интервью: спокойно и уравновешенно. Я поработал со многими тренерами — были и достаточно импульсивные. Иногда Олег Георгиевич мог зайти в раздевалку, посмотреть на тебя, поменять тон или сказать какое-то слово – и ты думаешь: «Да лучше бы обматерил». Его метод лучше действует на футболистов, чем ор и мат. Мягким его назвать нельзя – это обманчивое впечатление. Чтобы это понять, нужно повариться с ним в одной каше.

Для меня он (Калитвинцев) был топ, остались самые лучшие воспоминания. Это профессионал, человек, который учится и не стесняется этого. Для кого-то его теория была каторгой, но я мог слушать его и больше. У него приятная поставленная речь. Ещё Калитвинцев мог встряхнуть команду, у Калитвинцева нестандартные методы.

Например, сыграл человек матч, забил гол. Вроде бы неплохо, но через три дня этот же футболист не попадает даже в заявку. Кто, как тренировался у Калитвинцева, — так и играл. Всё было справедливо. Он всегда был близок с игроками, находился с ними на одной волне. С ним было очень интересно работать», — поведал Новак.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Вардар ФК Динамо Москва Олег Кононов Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
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