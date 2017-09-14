«Сток Сити» продлил контракт с сенегальским нападающим Диуфом

«Сток Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Маме Диуфом. Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.
Диуф перешёл в «Сток» из «Ганновера» в 2014 году. С тех пор 29-летний сенегальский футболист провёл за «гончаров» 99 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.
«Я очень доволен подписанием нового контракта. Я играю за „Сток“ уже три года и чувствую себя частью клуба. Думаю, в этом сезоне мы можем побороться за победу в одном из кубковых турниров Англии», — сказал Диуф.
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