Геркус: «Копенгаген» — сильная команда, но «Локо» выйдет с настроем победить

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги Европы с «Копенгагеном».
«Пробки на нас не скажутся. Мы готовы к игре, и, думаю, всё будет хорошо. Конечно, есть определённое волнение, ведь Лига Европы — это особый турнир. Но мы уверены в своих силах и выходим с настроем победить. Давайте относиться к „Копенгагену“ с уважением — это очень сильная команда, несмотря на не очень удачный старт сезона. Наверное, это самый сильный соперник в нашей группе, если не считать нас. Настрой должен быть максимальным, и я думаю, что мы не будем терять концентрацию.
До какой стадии можем дойти в турнире? Далеко мы пока не смотрим. Двигаемся шаг за шагом, думаем о выходе из группы. Желательно выйти с первого места, чтобы получить более приемлимого соперника в 1/16 финала. Это первый матч, и надо быть максимально собранными. Думаю, остальные соперники нам абсолютно по силам. С одной стороны, я уверен, с другой — призываю не терять концентрацию. Сегодня поддержка болельщиков будет очень важна.
Тренер „Копенгагена“ сказал о спаде „Локомотива“ в последних двух играх? Спада у нас нет. Матч в Грозном действительно получился непростым. И соперник тяжёлый, и поле тоже можно вспомнить. Но в предпоследнем матче всё было нормально, „Урал“ мы одолели. Тяжело играть с теми, кто массивно обороняется и ставит автобус. Думаю, „Копенгаген“ пойдёт вперёд и нам будет проще.
Правда ли, что некоторых болельщиков „Локомотива“ не пустили в Данию из-за присутствия в списке футбольных хулиганов? Да, были такие сведения, но они не подтвердились. Всё хорошо. Кто хотел приехать, все приехали», — сказал Геркус в эфире программы «Все на футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Локомотив». Начало — в 20:00 мск.
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