Радимов: для «Зенита» стратегически важно начать групповой этап ЛЕ с победы

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от стартового матча петербургской команды на групповом этапе Лиги Европы.
Подопечные Роберто Манчини сегодня сыграют в гостях с македонским «Вардаром». Начало матча в 22:05 мск.
«Очень хочется, чтобы «Зенит» выиграл, начав выступление в групповом этапе с победы. В турнире это стратегически важно. Нужен хороший задел. Другое дело, что я не могу ничего сказать про силу «Вардара». Поскольку этот чемпионат у нас не показывают, за ним не следишь и не знаешь ничего.
Думаю, тренерский штаб соперника изучил и подготовил команду так, как надо. Продолжит ли Александр Кокорин показывать хороший результат? Хочется, чтобы было так», — сказал бывший футболист и тренер «Зенита» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.