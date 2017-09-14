Оланаре и Головин тренируются в общей группе ЦСКА после матча с «Бенфикой»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина и форварда Аарона Оланаре, у которых были подозрения на травмы после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1).
«У Оланаре была контузия малоберцового нерва, но сегодня он чувствовал себя хорошо. Уже тренируется, завтра тоже будет тренироваться в общей группе. Александр Головин тоже тренируется в общей группе», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Свой следующий матч ЦСКА проведёт с «Ростовом» (16 сентября) в рамках 10-го тура РФПЛ.
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