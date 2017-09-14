«Ливерпуль» связался с УЕФА по поводу возможных санкций в отношении «Спартака»

«Ливерпуль» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, чтобы узнать, повлияют ли возможные дисциплинарные санкции в отношении «Спартака» на предстоящий 26 сентября гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph.
УЕФА сегодня открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов во время матча с «Марибором» (1:1), который состоялся в Словении 13 сентября. Дело будет рассмотрено 21 сентября.
Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько фаеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.
Английское издание отмечает, что одним из вариантов наказания может стать проведение матча в Москве без зрителей, что повлияет на болельщиков английской команды, планирующих посетить игру. «Ливерпуль» связался с УЕФА, чтобы удостовериться, что клуб будет в полной мере проинформирован об этой ситуации, а также, чтобы получить гарантию безопасности своих болельщиков.