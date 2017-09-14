Веденеев: таких проблем, как у «Спартака», у «Зенита» с «Вардаром» не возникнет

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы петербургской команды в матче группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром».
«Вардар» регулярно занимает самые высокие места в чемпионате Македонии. Они привыкли побеждать. В клубе ведётся активная селекционная работа. К тому же у них богатый владелец из России (Сергей Самсоненко. – Прим. «Чемпионата»). Команда обладает амбициями. Что касается «Зенита», у сине-бело-голубых состав выглядит сильнее. Однако надо понимать, что в команде продолжается процесс, в котором игроки привыкают друг к другу.
«Зенит» играет на выезде, и если говорить о шансах команды Роберто Манчини победить сегодня, то их немного больше. «Вардар» может сыграть от обороны. А мы знаем, что сине-бело-голубым весьма сложно вскрыть насыщенную оборону соперника. При этом стоит отметить, что «Зенит» в защите играет хорошо. Таких проблем, которые испытывал вчера «Спартак» в матче с «Марибором», у петербургской команды не возникнет. «Зенит» играет намного дисциплинированнее в обороне, чем спартаковские игроки. У Манчини если футболист не выполняет поставленных перед ним задач, то на следующий матч он останется в запасе. У главного тренера «Зенита» есть возможность делать ротацию. У «Спартака» же такой возможности нет.
Что касается линии атаки «Зенита», то сегодня должен играть Александр Кокорин. «Вардар» играет дома. Если македонская команда большими силами будет атаковать, то у «Зенита» будет возможность на проведение контратак. Для достижения необходимого результата нужно использовать Кокорина. Думаю, «Зенит» сегодня выиграет со счётом 1:0», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.