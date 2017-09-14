Кришито: «Зенит» хочет выиграть ЛЕ, это был бы первый трофей клуба в Европе

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от выступления сине-бело-голубых в Лиге Европы. Сегодня питерская команда стартует в турнире гостевым матчем с «Вардаром».
«Мы попытаемся доказать, что хотим выиграть Лигу Европы, это был бы первый европейский трофей клуба. Главными целями при этом являются победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе.
В этом году нашим лучшим игроком является Кокорин, он снова играет на родной позиции центрального нападающего. На стадионе всегда собираются 60 тысяч человек, это очень хорошая поддержка. Кроме того, тренер дал мне капитанскую повязку, и это особенный момент для меня», — цитирует Кришито Tuttomercatoweb со ссылкой на эфир Sky Sport.
Отметим, что «Зенит» уже выигрывал европейские трофеи — Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.