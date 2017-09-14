Дзюба и Мевля — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Вардаром»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром».
С первых минут у петербургской команды на поле появятся нападающий Артём Дзюба и защитник Миха Мевля, который дебютирует в составе сине-бело-голубых.
«Зенит»: Лунёв, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Кокорин, Дзюба, Полоз.
Запасные: Кержаков, Терентьев, Ригони, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вардар» — «Зенит». Начало встречи — в 22:05 мск.