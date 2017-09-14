РФС разрешил «Амкару» зарегистрировать Форбса после закрытия трансферного окна

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков разрешил «Амкару» заявить защитника Фелицио Брауна Форбса вне регистрационного периода при предоставлении необходимых документов, сообщается на официальном сайте РФС.
11 сентября «Амкар» объявил, что Форбс перешёл в пермский клуб на правах свободного агента и заключил контракт до конца текущего сезона. До этого защитник выступал за тульский «Арсенал».
Форбс играет в России с 2013 года, и «Амкар» стал уже шестым клубом РФПЛ в его карьере, после «Крыльев Советов», «Уфы», «Ростова», «Арсенала» и «Анжи». На счету 26-летнего игрока – 51 матч в РФПЛ, в которых он забил шесть мячей.
Экс-защитник тульского «Арсенала» Форбс стал игроком «Амкара»