Нападающий «Баварии» Коман оштрафован на € 5 тыc. за домашнее насилие

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман в четверг предстал перед судом по обвинению в домашнем насилии.
В июне 2017 года 21-летний футболист был задержан во Франции и допрошен в связи с обвинениями со стороны его бывшей девушки в нападении на неё. Коман вышел из себя из-за того, что женщина опубликовала фотографию в его «инстаграме». Форвард признал вину в ходе допроса, а сегодня явился в суд.
Как сообщает интернет-издание Goal, Коман по решению суда был оштрафован на € 5 тыс. Нападающий должен оплатить судебные издержки бывшей подруге, а также выплатить ей компенсацию в размере € 1. Футболист не стал делать заявлений после окончания судебного заседания.
Нападающий «Баварии» Коман был арестован по обвинению в домашнем насилии