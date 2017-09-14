Начало матча «Арсенал» — «Кёльн» отложено на час

Начало матча первого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Арсеналом» и немецким «Кёльном» отложено, сообщает пресс-служба «канониров».
Изначально встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени, но её начало было отложено на один час в целях безопасности болельщиков.
Проблемы с попаданием на стадион «Эмирейтс» связаны с огромным количеством болельщиков «Кёльна», прибывших на матч. По информации The Telegraph, в Лондон приехали 20 тыс. поклонников немецкой команды, тогда как было выделено всего 3 тыс. билетов.
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