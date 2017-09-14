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Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»

14 сентября 2017, четверг. 21:51 Футбол

«Вильярреал» одержал победу над «Астаной» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте Никола Сансоне вывел «жёлтую субмарину» вперёд, однако в середине второго тайма Юрий Логвиненко сравнял счёт. На 75-й минуте Седрик Бакамбу забил второй гол «Вильярреала», а спустя две минуты Денис Черышев закрепил победу хозяев. Российский полузащитник вышел на поле на 74-й минуте и провёл первую с февраля этого года игру.

Видео гола Черышева можно посмотреть в «Твиттере».

В параллельном матче группы А пражская «Славия» со счётом 1:0 победила «Маккаби» из Тель-Авива. Единственный гол забил экс-форвард московского ЦСКА Томаш Нецид, голевую передачу отдал игрок сборной Украины Эдуард Соболь.

Лига Европы. Группа A. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
3 : 1
Астана
Астана, Казахстан
1:0 – Сансоне – 16, 1:1 – Логвиненко – 68, 2:1 – Бакамбу – 75, 3:1 – Черышев – 77
Лига Европы. Группа A. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
1 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 – Нецид – 12
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал Славия Прага ФК Астана ФК Маккаби Тель-Авив Денис Черышев Томаш Нецид
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