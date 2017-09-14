Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»

«Вильярреал» одержал победу над «Астаной» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 16-й минуте Никола Сансоне вывел «жёлтую субмарину» вперёд, однако в середине второго тайма Юрий Логвиненко сравнял счёт. На 75-й минуте Седрик Бакамбу забил второй гол «Вильярреала», а спустя две минуты Денис Черышев закрепил победу хозяев. Российский полузащитник вышел на поле на 74-й минуте и провёл первую с февраля этого года игру.
Видео гола Черышева можно посмотреть в «Твиттере».
В параллельном матче группы А пражская «Славия» со счётом 1:0 победила «Маккаби» из Тель-Авива. Единственный гол забил экс-форвард московского ЦСКА Томаш Нецид, голевую передачу отдал игрок сборной Украины Эдуард Соболь.