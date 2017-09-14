«Аталанта» разгромила «Эвертон», «Лион» упустил победу в матче с «Аполлоном»

В матче 1-го тура группы E Лиги Европы итальянская «Аталанта» на своём поле разгромила со счётом 3:0 английский «Эвертон при судействе россиянина Владислава Безбородова.
На 27-й минуте Андреа Мазиелло открыл счёт, а в конце первого тайма отличились Алехандро Гомес и Бриан Кристанте, установивший окончательный результат.
В другом матче этой группы французской «Лион» не сумел удержать победный счёт на Кипре против местного «Аполлона».
На 53-й минуте Мемфис Депай реализовал пенальти, а в компенсированное ко второму тайму время Адриан Сардинеро сравнял счёт.