Эштреков: 0:0 — нормально для первой игры, но «Локо» нужно прибавлять в атаке

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал ничейный результат матча москвичей с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Локомотив» сегодня осторожно играл, всё-таки первый матч. «Копенгаген» владел преимуществом, были опасные подходы к воротам, но ни к чему это не привело. С точки зрения результата, 0:0 — это нормально для первой игры, но по содержанию есть вопросы.
В обороне всей командой сыграли достойно, не дали забить, но в атакующих действиях нужно прибавлять. Время ещё есть, чтобы подкорректировать эти моменты и действовать в атаке агрессивно. В любом случае, в еврокубковую весну должны выйти», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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