Мещеряков: с каждой игрой в Лиге Европы мандраж у «Локомотива» будет уменьшаться

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном». Встреча, прошедшая в Дании, завершилась вничью со счётом 0:0.
«На мой взгляд, главное — результат. Тем более, что это первая игра, да ещё и в гостях у самого сильного соперника в группе. Тут важно то, как начать. Не проиграть на поле противника — это не самый плохой вариант. Понятно, что все ожидали более открытой игры, но, думаю, мы её ещё увидим.
Не удалось забить, потому что команда определённое время не играла в Европе, давил результат и был какой-то мандраж. Но с каждой игрой он будет уменьшаться. Игру комментировать не хочу, как говорится, результат на табло. Принесли очко в копилку России с точки зрения рейтинга УЕФА.
Перед «Локомотивом» стоит задача выхода из группы, и она никуда не уходит", — сказал Мещеряков.