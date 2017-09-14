Сёмин: ничья — нормальный результат для «Локомотива», хотя хотели большего

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую ничью с датским «Копенгагеном» (0:0) на старте группового этапа Лиги Европы.
«Начало всегда сложное. Тем более на выезде. Все букмекеры сказали, что „Копенгаген“ — фаворит в нашей группе.
Была напряженная игра. Очко для нас сегодня — нормальный результат. Хотя хотели большего, чем ничью.
Второй тайм немножко активнее стали играть в атаке, разнообразнее. И Антон Миранчук, и Эдер неплохо вышли. «Копенгаген» – команда компактная. Очень хорошо играет вверху при стандартах. В первом тайме выиграл у нас больше единоборств", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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