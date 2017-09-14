Геркус: матч в Дании был самым сложным для «Локо», остальные должны быть проще

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный результат гостевого матча с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Нормальный матч. Для дебюта вполне приемлемый результат. Пускай и не за счёт блестящей игры. Играли самоотверженно, спокойно, структурировано и даже создавали моменты. Не так много, как хотелось бы, не так опасно как в предыдущих играх, но всё же.
Мы играли на удержание? Скорее аккуратно. «Копенгаген» тоже подсел после перерыва, потому что явно делал ставку на первый тайм. Им тоже не хватает состава. Соглашусь, что это, наверное, был самый сложный матч в группе. Остальные должны быть проще", — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Геркус: от матча «Локомотива» с «Копенгагеном» остались смешанные впечатления