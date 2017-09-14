Дзюба забил свой первый гол в сезоне-2017/18

На 39-й минуте матча группового этапа Лиги Европы «Вардар» — «Зенит» голом отметился нападающий петербургской команды Артём Дзюба.
Для 29-летнего форварда, который при Роберто Манчини потерял место в основном составе петербургской команды, этот гол стал первым в нынешнем сезоне.
Дзюбы ассистировал Александр Кокорин, а счёт стал 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вардар» — «Зенит».
Посмотреть первый гол нападающего Артёма Дзюбы в сезоне-2017/18 можно в официальном «твиттере» РФПЛ.