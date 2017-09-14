Куск: жаль, что «Копенгаген» не наказал «Локомотив» за такой футбол

Полузащитник «Копенгагена» Каспер Куск поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (0:0).
«Мы провели сегодня очень хороший матч, и у нас было больше желания, чем у „Локомотива“. При этом я немного разочарован тем, что увидел в исполнении игроков соперника, которые отсиживались в обороне. Казалось, „Локомотив“ приехал к нам, чтобы удержать ничью. Они не шли вперёд и были сосредоточены на том, чтобы не давать нам играть, и поэтому у нас не получалось создавать голевые моменты. Результат нельзя назвать катастрофой, но если посмотреть, как играл „Локомотив“, то жаль, что мы их не наказали», — приводит слова Куска Tipsbladet.
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