Директор «Марибора»: уверен, что победим «Спартак» в Москве

Спортивный директор «Марибора» Златко Захович выразил мнение, что клуб сможет победить «Спартак» в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов. Накануне команды сыграли вничью в Словении в матче первого тура — 1:1.
«Если бы мог взять одного футболиста у „Спартака“, то кого бы выбрал? Никого. Уважаю футболистов „Спартака“, но верю в своих. Уверен, что победим в Москве, потому что мы лучше», — цитирует Заховича издание «Спорт-экспресс».
Матч между «Спартаком» и «Марибором» пройдёт в Москве 21 ноября.
Симонян: руководству «Спартака» нужно задуматься о перспективах команды в ЛЧ