«Зенит» разгромил «Вардар» — 5:0 в матче Лиги Европы

В матче первого тура группы L Лиги Европы «Зенит» в гостях разгромил македонский «Вардар» — 5:0.
На 6-й минуте Александр Кокорин вывел российскую команду вперёд, а на 21-й минуте Кокорин оформил дубль. Незадолго до конца первого тайма первый гол в сезоне забил Александр Дзюба, которому ассистировал Кокорин. На 66-й минуте отличился Бранислав Иванович, а в концовке первый гол за «Зенит» забил Эмилиано Ригони.
В другом матче этой группы испанский «Реал Сосьедад» на своём поле со счётом 4:0 разгромил норвежский «Русенборг».
Дубль оформил Диего Льоренте, один гол на счету Давида Сурутусы, автоголом отметился Йорген Скьелвик.
В следующем туре «Зенит» 28 сентября примет «Реал Сосьедад», а «Вардар» сыграет на выезде с «Русенборгом».
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.