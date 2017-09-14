«Марсель» минимально одолел «Коньяспор», «Витория» и «Зальцбург» сыграли вничью

«Марсель» минимально одолел «Коньяспор» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в составе французской команды в дебюте второго тайма забил защитник Адиль Рами. Ассистентом выступил полузащитник Димитри Пайет.
В параллельном матче группы I «Витория Гимарайнш» и «Ред Булл Зальцбург» поделили очки — 1:1. На гол Педрау в середине первого тайма австрийский клуб ответил мячом Валона Бериши на 45-й минуте.