Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

По итогам этой еврокубковой недели Россия увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге УЕФА.
На этой неделе ЦСКА был сильнее «Бенфики» (2:1), «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1), «Локомотив» разошёлся миром с «Копенгагеном» (0:0), а «Зенит» разгромил «Вардар» (5:0). Это принесло в копилку России 1,200 балла, и в общей сложности у страны теперь 45,382 балла.
Португалия: «Спортинг» обыграл «Олимпиакос» (3:2), «Порту» уступил «Бешикташу» (1:3), «Брага» одолела «Хоффенхайм» (2:1), а «Витория Гимарайнш» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (1:1). Они принесли своей ассоциации 0,833 балла. В сумме у Португалии стало 41,581 балла.
Франция: «ПСЖ» разгромил «Селтик» (5:0), «Монако» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1), «Лион» упустил победу в матче с «Аполлоном» (1:1), «Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем» (5:1), а «Марсель» был сильнее «Коньяспора» (1:0). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 1,333 балла больше — в сумме 48,414.
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
1. Испания;
2. Англия;
3. Германия;
4. Италия;
5. Франция — 48,414;
6. Россия — 45,382;
7. Португалия — 41,581.
Некоторые матчи с участием клубов не из Франции, России и Португалии ещё продолжаются.