«Црвена Звезда» и БАТЭ сыграли вничью, «Стяуа» разгромила «Викторию Пльзень»

«Црвена Звезда» и БАТЭ сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 1:1.
На 54-й минуте Неманья Радоньич вывел сербскую команду вперёд, однако на 72-й минуте Николай Сигневич сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.
В матчах группы G «Стяуа» на своём поле разгромил «Викторию Пльзень» благодаря дублю Константина Будеску и мячу Дениса Алибека, а «Хапоэль» из Беэр-Шевы переиграл «Лугано» (2:1).