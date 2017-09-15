«Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем», «Лацио» одержал победу над «Витессом»

В рамках 1-го тура группы K Лиги Европы французская «Ницца» в гостях не оставила шансов бельгийской команде «Зюлте-Варегем», победив со счётом 5:1.
Дубль у победителей оформил Алассан Плеа, по одному мячу забили Данте Бонфим, Аллан Сент-Максимен и Марио Балотелли. У хозяев отличился Аарон Исека.
В другом матче этой группы итальянский «Лацио» на выезде выиграл у голландского «Витесса» со счётом 3:2.
На 33-й минуте Тим Матавж вывел хозяев вперёд. В начале второго тайма Марко Пароло счёт сравнял, но прошло несколько минут, и «Витесс» вновь повёл в счёте — отличился Брайан Линссен. 10 минут спустя гол Чиро Иммобиле позволил «Лацио» отыграться, а Алессандро Мургиа на 75-й минуте принёс гостям волевую победу.