«Заря» проиграла «Эстерсунду», «Герта» и «Атлетик» поделили очки

«Заря» проиграла «Эстерсунду» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В дебюте второй половины игры Саман Годдос вывел шведскую команду вперёд, а на четвёртой добавленной арбитром ко второму тайму минуте Альхаджи Джеро установил окончательный счёт в матче.
Во встрече фаворитов группы J «Герта» и «Атлетик» сыграли вничью. Матч прошёл в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершился со счётом 0:0.