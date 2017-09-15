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«Заря» проиграла «Эстерсунду», «Герта» и «Атлетик» поделили очки

15 сентября 2017, пятница. 00:02 Футбол

«Заря» проиграла «Эстерсунду» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В дебюте второй половины игры Саман Годдос вывел шведскую команду вперёд, а на четвёртой добавленной арбитром ко второму тайму минуте Альхаджи Джеро установил окончательный счёт в матче.

Во встрече фаворитов группы J «Герта» и «Атлетик» сыграли вничью. Матч прошёл в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершился со счётом 0:0.

Лига Европы. Группа J. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Заря
Луганск, Украина
0 : 2
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
0:1 – Годдос – 50, 0:2 – Джеро – 90+4
Лига Европы. Группа J. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Герта
Берлин, Германия
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетик Б Герта Заря
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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