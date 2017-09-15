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Фурсенко: молился, чтобы Ригони забил

15 сентября 2017, пятница. 00:20 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал гостевую победу над македонским «Вардаром» (5:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 6-й минуте Александр Кокорин вывел российскую команду вперёд, а на 21-й минуте Кокорин оформил дубль. Незадолго до конца первого тайма первый гол в сезоне забил Александр Дзюба, которому ассистировал Кокорин. На 66-й минуте отличился Бранислав Иванович, а в концовке первый гол за «Зенит» забил Эмилиано Ригони.

«Эмоции переполняют, игра красивая. Это то, что нам обещал Манчини. „Вардар“ — очень непростой соперник. Но „Зенит“ не давал ему играть. Манчини обещал, что Кокорин и Дзюба забьют на двоих 35 голов. Вот и Дзюба подтянулся. Молился, чтобы Ригони забил. Ему нужно было почувствовать себя нападающим", — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Посмотреть гол Ригони можно в официальном «твиттере» РФПЛ.

«Зенит» разгромил «Вардар» — 5:0 в матче Лиги Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вардар ФК Зенит Артём Дзюба Сергей Фурсенко Эмилиано Ригони
Новости. Футбол
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