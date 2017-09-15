Веденеев: уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Леандро Паредеса

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу петербургской команды над «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы (5:0).
«По общему рисунку игры у меня не сложилось впечатления, что «Вардар» настолько слабее «Зенита». Многое решил быстрый гол, после которого зенитовцы раскрепостились и свободно играли в свой футбол.
Стоит учитывать тот момент, что в Европе команды не стоят всей командой в своей штрафной площади. Они стараются играть в сбалансированный футбол, когда необходимо думать не только об обороне, но и созидать в нападении. Ведь если стоять вдесятером в своей штрафной площади, как это делает московское «Динамо», то команда полностью лишает себя атаки. «Вардар» старался не сидеть в обороне, у них достаточно быстрые и техничные игроки.
«Зенит» воспользовался открытыми зонами. У команды Роберто Манчини тактически хорошо поставлена игра в нападении. Скорость Александра Кокорина и точные передачи в зону атаки по сути решили исход игры. «Зенит» не создал много моментов у ворот македонской команды, но отлично реализовал то, что имел.
Сильно ли сказалось на игре сине-бело-голубых отсутствие Леандро Паредеса? Безусловно, он заметная фигура. Но, судя по всему, не настолько, чтобы говорить о том, что аргентинец незаменим. Уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Паредеса. У Нобоа богатый опыт, он неоднократно играл на международном уровне и в Лиге чемпионов, и за свою сборную. Ему просто не хватает игровой практики. Сегодняшняя игра показала, что в средней линии быстро был найден общий язык.
Когда футболисты «Вардара» атаковали, зенитовцы своевременно откатывались к своей штрафной. Когда атаковал «Зенит», македонцы этого не делали. Возможно, отсутствие Паредеса было заметно в первые минуты матча. Но когда счёт стал 1:0, то в средней линии были налажены все связи, команда играла в своё удовольствие», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.