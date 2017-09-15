Гол Алексиса Санчеса помог «Арсеналу» одержать волевую победу над «Кёльном»

В матче 1-го тура группы H Лиги Европы английский «Арсенал» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:1 над немецким «Кёльном».
Изначально встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени, но её начало было отложено на один час в целях безопасности болельщиков.
«Кёльн» сумел выйти вперёд на 9-й минуте, когда отличился Джон Кордоба. Сравнять счёт «Арсенал» сумел в начале второго тайма — на 49-й минуте точным ударом отметился Зеад Колашинац. На 67-й минуте Алексис Санчвес отправил мяч в сетку ворот гостей, а на 81-й минуте Эктор Бельерин установил окончательный результат.