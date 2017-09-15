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Гол Алексиса Санчеса помог «Арсеналу» одержать волевую победу над «Кёльном»

15 сентября 2017, пятница. 00:59 Футбол

В матче 1-го тура группы H Лиги Европы английский «Арсенал» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:1 над немецким «Кёльном».

Изначально встреча должна была начаться в 22:05 по московскому времени, но её начало было отложено на один час в целях безопасности болельщиков.

«Кёльн» сумел выйти вперёд на 9-й минуте, когда отличился Джон Кордоба. Сравнять счёт «Арсенал» сумел в начале второго тайма — на 49-й минуте точным ударом отметился Зеад Колашинац. На 67-й минуте Алексис Санчвес отправил мяч в сетку ворот гостей, а на 81-й минуте Эктор Бельерин установил окончательный результат.

Лига Европы. Группа H. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 23:05 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
3 : 1
Кёльн
Кёльн, Германия
0:1 – Кордоба – 9, 1:1 – Колашинац – 49, 2:1 – Санчес – 67, 3:1 – Бельерин – 81
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Кёльн Алексис Санчес
Новости. Футбол
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