Президент «Зенита»: команда играет, летит и будет прибавлять с каждым матчем

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победного матча с македонским «Вардаром» (5:0) в рамках группового этапа Лиги Европы дал интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову, в котором, среди прочего, высказался о трансферной кампании петербургского клуба.
«Вы сами видите, что команда играет, летит. Замены никак не ослабили игру, поэтому, как мне кажется, курс выбран правильный. Есть люди, которые могут завершить. Защищались очень организованно. Мне кажется, мы на сто процентов выполнили всё, что хотел тренер.
Слова Манчини о том, что команда недоукомплектована? Нет предела совершенству. Он тренировал «Манчестер Сити», и, конечно, у него были классные исполнители. Логика была такова, что надо брать молодых и квалифицированных, и это получилось. Сейчас у нас молодая, мощная, быстрая команда, которая будет прибавлять с каждым матчем", — заявил Фурсенко.