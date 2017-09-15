175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Президент «Зенита»: команда играет, летит и будет прибавлять с каждым матчем

15 сентября 2017, пятница. 01:09 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победного матча с македонским «Вардаром» (5:0) в рамках группового этапа Лиги Европы дал интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову, в котором, среди прочего, высказался о трансферной кампании петербургского клуба.

«Вы сами видите, что команда играет, летит. Замены никак не ослабили игру, поэтому, как мне кажется, курс выбран правильный. Есть люди, которые могут завершить. Защищались очень организованно. Мне кажется, мы на сто процентов выполнили всё, что хотел тренер.

Слова Манчини о том, что команда недоукомплектована? Нет предела совершенству. Он тренировал «Манчестер Сити», и, конечно, у него были классные исполнители. Логика была такова, что надо брать молодых и квалифицированных, и это получилось. Сейчас у нас молодая, мощная, быстрая команда, которая будет прибавлять с каждым матчем", — заявил Фурсенко.

Фурсенко: думаю, Дзюба оценит жест Кокорина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
01:28 Фурсенко подарил болельщику «Зенита» галстук в честь победы над «Вардаром»
01:25 Нобоа: очень рады, что «Зенит» забил пять голов
01:24 Хацкевич: вам лучше не знать, что я сказал динамовцам в раздевалке
01:12 Фурсенко: приглашать Кокорина в сборную или нет – это выбор Мутко и Черчесова
01:09 Президент «Зенита»: команда играет, летит и будет прибавлять с каждым матчем
00:59 Фурсенко: думаю, Дзюба оценит жест Кокорина
00:59 Гол Алексиса Санчеса помог «Арсеналу» одержать волевую победу над «Кёльном»
00:49 Радимов: Кокорин очень хотел помочь Дзюбе — и это замечательно!
00:41 «Спартак» займёт 3-е место в группе ЛЧ — считают 51% читателей «Чемпионата»
00:37 Ригони: очень рад забить первый гол за «Зенит»
00:34 Веденеев: уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Леандро Паредеса
00:29 Манчини: матч был непростой, но во многих аспектах «Зенит» сыграл почти идеально
00:20 Фурсенко: молился, чтобы Ригони забил
00:17 Кокорин: о звании лучшего бомбардира в Лиге Европы мне рано думать
00:02 «Заря» проиграла «Эстерсунду», «Герта» и «Атлетик» поделили очки
00:01 «Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем», «Лацио» одержал победу над «Витессом»
00:00 «Црвена Звезда» и БАТЭ сыграли вничью, «Стяуа» разгромила «Викторию Пльзень»
14 сентября 2017, четверг
23:59 Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
23:59 «Марсель» минимально одолел «Коньяспор», «Витория» и «Зальцбург» сыграли вничью
23:56 «Зенит» разгромил «Вардар» — 5:0 в матче Лиги Европы
23:48 Директор «Марибора»: уверен, что победим «Спартак» в Москве
23:41 Куск: жаль, что «Копенгаген» не наказал «Локомотив» за такой футбол
23:38 Видео: гол «Кёльна» в ворота «Арсенала» с дальней дистанции после ошибки Оспины
23:27 Сольбаккен: «Копенгаген» не попался в ловушку «Локомотива»
23:04 Фернандеш: «Локо» может быть доволен, «Копенгаген» — сильнейшая команда в группе
23:03 Тарасов: «Локомотив» играл на победу, но получилось не всё из задуманного
23:00 Эдер: Сёмин доволен результатом, хотя для «Локомотива» было бы лучше победить
22:53 Гилерме: ничья на выезде с «Копенгагеном» — нормальный результат
22:51 Дзюба забил первый гол в сезоне-2017/18
22:30 Нигматуллин: «Локомотив» и «Копенгаген» разыграют первое место в группе
22:29 Уткин — о словах Туаева: никто не заставляет смотреть российские телеканалы
22:28 «Тракай» — «Вардару»: ещё не поздно решить вопрос с Максимовым цивилизованно
22:24 Геркус: матч в Дании был самым сложным для «Локо», остальные должны быть проще
22:18 Сёмин: ничья — нормальный результат для «Локомотива», хотя хотели большего
22:13 Мещеряков: с каждой игрой в Лиге Европы мандраж у «Локомотива» будет уменьшаться
22:13 Эштреков: 0:0 — нормально для первой игры, но «Локо» нужно прибавлять в атаке
21:58 Геркус: от матча «Локомотива» с «Копенгагеном» остались смешанные впечатления
21:55 «Аталанта» разгромила «Эвертон», «Лион» упустил победу в матче с «Аполлоном»
21:54 «Брага» одолела «Хоффенхайм», «Истанбул Башакшехир» и «Лудогорец» сыграли вничью
21:52 Киевское «Динамо» одолело «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью
21:51 Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»
21:51 «Милан» разгромил «Аустрию» благодаря хет-трику А. Силвы, АЕК одолел «Риеку»
21:50 «Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»
21:32 Начало матча «Арсенал» — «Кёльн» отложено на час из-за беспорядков
21:32 Нападающий «Баварии» Коман оштрафован на € 5 тыc. за домашнее насилие
Все новости RSS
Партнерский контент