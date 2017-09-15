Фурсенко: приглашать Кокорина в сборную или нет – это выбор Мутко и Черчесова

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о приглашении в состав национальной команды России нападающего Александра Кокорина, забившего шесть голов в девяти матчах РФПЛ.
«Есть Виталий Леонтьевич, сам главный тренер, и они должны сделать выбор. Мы сделаем всё для того, чтобы качество наших игроков было высокое, и подготовим их к игре. А дальше уже выбор за главным тренером сборной.
По поводу того, реально ли «Зениту» стать базовым клубом для сборной при таком количестве легионеров, скажу так. Смотрите, сегодня мы даже лимит не нарушили. На поле было пять российских игроков. Поэтому я думаю, что всё будет на пять баллов», — передаёт слова функционера корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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