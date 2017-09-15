Хацкевич: вам лучше не знать, что я сказал динамовцам в раздевалке

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал ход встречи со «Скендербеу» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Киевляне добились волевой победы над гостями из Албании со счётом 3:1.
«Буквально три дня назад у нас таймы тоже отличались в плане агрессивной игры в атаке. В чём причина? В том, что два центральных защитника, от которых требуется быстрое начало атак, смена направления, очень много играли поперёк и назад. Это неправильно. У нас не было игрока между линиями, который вёл бы игру и обострял её. Во втором тайме было мощное начало, очень здорово вошёл в игру Мораес. После второго мяча мы уже контролировали ход игры. Главное, что мы добились победы в первой игре. Что говорил игрокам в раздевалке? Вам лучше не знать, что я сказал.
Конечно, после первого тайма волнение присутствовало. Мы проигрывали 45 минут. Всё могло случиться. Плюс в первом тайме соперник остро контратаковал. Может, в нашей штрафной было не так много моментов, но были дальние удары, о чём мы предупреждали ребят перед игрой. Те моменты, которые были в первом тайме, мы были обязаны реализовывать. Я понимаю, если счёт 2:0 или 3:0. Но когда Гармаш отдавал передачу поперёк с трех метров, а не бил по воротам. То же самое Гонсалес. Нужно брать ответственность на себя. Если бы мы забили, было бы красиво, но сначала надо добиться результата, а потом уже играть красиво», — цитирует Хацкевича «Динамомания».