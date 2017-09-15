Нобоа: очень рады, что «Зенит» забил пять голов

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (5:0).
«Самое главное, что мы выиграли, при этом показали очень хороший футбол. Очень рады, что забили пять голов. Создавали хорошие моменты, очень хорошо сыграли в атаке. „Вардар“ хорошо обороняется, но мы забили быстрый гол — это очень важно. После гола Кокорина они стали раскрываться. В перерыве Манчини просил не терять концентрацию и сказал, что соперник может прибавить и всё возможно. Он призвал нас провести второй тайм так же, как и первый», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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