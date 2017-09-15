Во время игры «Арсенала» и «Кёльна» были арестованы четыре фаната

Четыре человека арестованы по подозрению в нарушениях общественного порядка в ходе встречи «Арсенала» и «Кёльна» в первом туре группового этапа Лиги Европы, сообщает The Telegraph.
Начало матча в Лондоне было перенесено на час по соображениям безопасности, ряд безбилетных болельщиков пытались проникнуть на стадион. Немецкие фанаты жгли пиротехнику, часть из них пыталась попасть на секторы болельщиков «Арсенала» и занять их места. Для обеспечения порядка были задействованы дополнительные силы полиции.
В матче первого тура группы H Лиги Европы «Арсенал» одержал волевую победу со счётом 3:1.
Видео доступно для просмотра в «Твиттере».
Начало матча «Арсенал» — «Кёльн» отложено на час из-за беспорядков