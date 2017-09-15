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Кокорин включён в список претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы

15 сентября 2017, пятница. 02:00 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором двух голов и одной результативной передачи во встрече с «Вардаром» (5:0) на старте группового этапа Лиги Европы, включён в список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока тура.

Компанию российскому футболисту в списке претендентов составили Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Алексис Санчес («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»).

Кокорин: о звании лучшего бомбардира в Лиге Европы мне рано думать
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Аталанта Лион Реал Сосьедад Стяуа ФК Зенит ФК Милан Александр Кокорин Алексис Санчес Алехандро Гомес Андре Силва Мемфис Депай
Новости. Футбол
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