Кокорин включён в список претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ставший автором двух голов и одной результативной передачи во встрече с «Вардаром» (5:0) на старте группового этапа Лиги Европы, включён в список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока тура.
Компанию российскому футболисту в списке претендентов составили Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Алексис Санчес («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»).
Кокорин: о звании лучшего бомбардира в Лиге Европы мне рано думать