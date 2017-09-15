Венгер: в Алексисе есть нечто особенное, что он сегодня и продемонстрировал

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал волевую победу своей команды над «Кёльном» (3:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы, отметив игру Алексиса Санчеса, попавшего в список претендентов на звание лучшего игрока недели этого европейского турнира.
«Мы медленно стартовали и пропустили случайный гол. После этого было важно не уступать, не паниковать, а вкладывать больше сил в нашу игру. Мы сумели удержать контроль над игрой и в итоге убедительно победили.
«Я думаю, что Санчес всё ещё приближается к своей лучшей форме, он фантастический футболист, но физически он только что вернулся. Но в нём есть нечто особенное, что он сегодня и продемонстрировал.
Мы хотим преуспеть во всех турнирах, и сегодня у меня была опытная команда, хотя я сделал девять изменений: все они являются высококлассными игроками. В команде нет иерархии», — цитирует специалиста BT Sport.