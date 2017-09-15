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Главный тренер «Вардара»: «Зенит» был лучше и заслуженно победил

15 сентября 2017, пятница. 03:33 Футбол

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Зенитом» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы, назвав успех российской команды заслуженным.

«Матч начался с негатива — мы пропустил гол, который не должны были пропускать. К сожалению, затем мы пропустили ещё один мяч, и это усложнило ситуацию. При счёте 0:3 я сказал в раздевалке, что мы должны вернуться к самому началу, то есть, чтобы полузащитники и нападающие действовали ближе к друг другу.

В первые 15 минут второго тайма мы действовали неплохо. Не могу сказать, что у нас были шансы, но у нас было несколько угроз, ударов. И в тот момент, когда мы думали, что сможем вернуться в игру, мы получили ещё один гол.

Я думаю, что лучшая команда победила сегодня заслуженно. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и исправить ошибки. Другое дело, что многие наши игроки не имеют опыта выступлений в таких матчах как сегодняшний. Но есть ещё пять игр, которые нам нужно будет провести с лучшей организацией и начать зарабатывать очки», — приводит послематчевый комментарий специалиста клубная пресс-служба.

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«Зенит» стартовал в Лиге Европе с крупной победы над «Вардаром», который до этого выиграл все домашние матчи в нынешнем сезоне.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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