Главный тренер «Вардара»: «Зенит» был лучше и заслуженно победил

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Зенитом» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги Европы, назвав успех российской команды заслуженным.
«Матч начался с негатива — мы пропустил гол, который не должны были пропускать. К сожалению, затем мы пропустили ещё один мяч, и это усложнило ситуацию. При счёте 0:3 я сказал в раздевалке, что мы должны вернуться к самому началу, то есть, чтобы полузащитники и нападающие действовали ближе к друг другу.
В первые 15 минут второго тайма мы действовали неплохо. Не могу сказать, что у нас были шансы, но у нас было несколько угроз, ударов. И в тот момент, когда мы думали, что сможем вернуться в игру, мы получили ещё один гол.
Я думаю, что лучшая команда победила сегодня заслуженно. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и исправить ошибки. Другое дело, что многие наши игроки не имеют опыта выступлений в таких матчах как сегодняшний. Но есть ещё пять игр, которые нам нужно будет провести с лучшей организацией и начать зарабатывать очки», — приводит послематчевый комментарий специалиста клубная пресс-служба.