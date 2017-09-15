Устинов: после беседы с Бердыевым я ушёл из «Рубина» в «Ростов» воодушевлённым

Защитник «Рубина» Виталий Устинов, присоединившийся к «Ростову» на правах аренды, сообщил, что на решение о переезде в ростовский клуб было принято после продуктивного разговора с Курбаном Бердыевым.
«Получилось неожиданно. Летом тренировался с «Рубином», ко мне подошли и сказали, что мной интересуется «Ростов». Ответил, что не против, сыграл несколько контрольных игр и подписал арендное соглашение. Бердыев сказал, что мне нужна игровая практика. Не буду раскрывать все тайны разговора с Курбаном Бекиевичем, но после беседы я ушёл воодушевленным. Он сказал мне, что в «Ростове» отличный тренер и команда, которая может мне многое дать.
Что стало решающим фактором перехода? Желание играть. Я хотел стабильно выступать на уровне Премьер-Лиги. Доказываю сам себе, что я состоятелен как игрок. Дорожу каждым матчем, в котором играю, стараюсь воспользоваться шансом», — приводит слова Устинова пресс-служба «Ростова».