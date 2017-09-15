Молло рассказал о встрече со Слуцким перед матчем «Фулхэм» — «Халл Сити»

Экс-полузащитник «Зенита» Йоан Молло, играющий в настоящее время за «Фулхэм», рассказал о встрече с главным тренером «Халл Сити» Леонидом Слуцким перед матчем 7-го тура Чемпионшипа.
«Я уважаю его и знаю, что он долго работал в России и сделал очень много хороших вещей для вашей страны. Помню его по матчам в Премьер-Лиге.
Перед игрой я подошёл к нему, пожал руку и сказал Hello! Он улыбнулся и спросил: «Разве ты не говоришь по-русски?» Я сказал, что говорю, пожелал ему удачи. Это очень хороший человек, очень хороший тренер. Надеюсь, у него всё получится», — сказал Молло.
Матч «Фулхэм» — «Халл Сити» завершился со счётом 2:1. Молло вышел на замену на 68-й минуте при счёте 2:1.
В турнирной таблице Чемпионшипа «Фулхэм» занимает 13-е место (10 очков), а «Халл Сити» идёт 16-м (7 очков). Лидирует «Лидс Юнайтед» (17 очков).